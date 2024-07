Beto racconta | Haters? Ne ho bisogno mi spingono a lavorare sodo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Hodegli“. Queste le parole di, attaccante ex Udinese ora in forza all’Everton, che ai microfoni della BBC ha parlato del suo rapporto con le persone che lo criticano sui social. “Dobbiamo capire che il calcio è semplice. Noi giochiamo, mentre le persone commentano sui social dopo un turno di lavoro 8-10 ore. Non puoi piacere a tutti e nella mia vita sportiva è una cosa che accetto – hato il centravanti brasiliano – Quando gioco male e la gente mi insulta, mi piace andare a leggere i commenti, alcuni li prendo persino sul personale. Mi spinge ae a fare tutto il possibile per zittirli perché quando mi ricordo dei loro commenti, per spronarmi mi dico ‘Questa persona non dirà più certe cose su di me'”.