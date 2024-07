Aurora Boreale | uno spettacolo naturale indimenticabile

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L’, un fenomenoche incanta gli osservatori di tutto il mondo, è unodi luci danzanti nel cielo notturno delle regioni polari. Queste luci colorate, che vanno dal verde al rosso, dal viola al blu, sono il risultato di particelle cariche provenienti dal sole che interagiscono con l’atmosfera terrestre. Questo articolo esplora le cause di questo fenomeno, i migliori luoghi e momenti per osservarlo, e il suo impatto culturale. Che Cos’è l’? L’si verifica quando particelle cariche, come protoni ed elettroni, provenienti dal vento solare entrano in contatto con la magnetosfera terrestre. Queste particelle vengono deviate verso il Polo Nord e il Polo Sud dal campo magnetico terrestre, dove interagiscono con i gas nell’atmosfera, come ossigeno e azoto, producendo le spettacolari luci colorate.