Un delinquente politico | strage di Cutro la durissima accusa di Paragone

(Di martedì 23 luglio 2024) Chiuse le indagini, 17 mesi dopo, sulladi, il naufragio avvenuto nella notte tra il 25 e 26 febbraio 2023 in cui persero la vita almeno 98 migranti, tra i quali 35 bambini, una decina i dispersi stimati. La procura di Crotone indaga su sei persone, tra Finanza e Guardia Costiera, che dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Insomma, secondo gli inquirenti la tragedia si poteva evitare. Resta però il fatto che la procura non ha individuato alcuna responsabilità politica, con buona pace di quella sinistra che sulla tragedia diha a lungo speculato, attaccando il governo e Giorgia Meloni, attribuendo all'esecutivo responsabilità che, semplicemente, non esistono.