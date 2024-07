Treviolo che successo il ‘Teatro sotto le stelle’!

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024) Grandeperle, la rassegna artistica promossa dal Comune diche vede la direzione artistica della biblioteca ‘Lanfranco da Albegno’. L’iniziativa, partita sabato 20 luglio, si terrà fino a mercoledì 24 nel giardino della biblioteca (viale Papa Giovanni XXIII, 34, 24048BG). Gli spettacoli, a ingresso libero senza prenotazione, iniziano alle 21.30 e, in caso in caso di mal tempo, si tengono al chiuso in biblioteca. I primi tre spettacoli della rassegna, che quest’anno regala grande spazio all’innovazione, hanno registrato una grande partecipazione di pubblico, tra affezionati e nuovi visitatori. Ad aprire le danze sabato 20 luglio è stato lo spettacolo ‘You Have to Be Deaf to Understand’ scritto da Diana Anselmo che ha recitato sul palco con Daniel Bongioanni. Ispirata all’omonima poesia degli anni ’70 di Willard J.