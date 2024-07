Porridge e stelle Michelin così nel villaggio olimpico hanno cancellato il cibo spazzatura Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2024) “Nella terra del croissant e del pain au chocolat, c’è una cosa di cui gli atleti inglesi non possono fare a meno alle Olimpiadi di Parigi: il”. Esatto. Il, come altri giornali, racconta il “food”. E la colazione è il pilastro dell’alimentazione. E “grazie alla possibilità per i singoli Paesi e per le sedi di specifici sport di presentare le proprie richieste”, a tavola gli inglesi troveranno la loro sostanziosa ciotola di avena. E’ solo un esempio. Altre richieste specifiche includono il kimchi per i coreani, il riso glutinoso per la delegazione cinese e gli spiedini per i giapponesi. “Gli appetiti e i gusti variano enormemente non solo tra nazioni – racconta il– ma anche tra discipline. Le squadre di beach volley e taekwondorichiesto carne fredda, panini e insalate, mentre le squadre di canottaggio richiedono “buffet caldi”.