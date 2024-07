Olimpiadi invernali Macron al CIO per promuovere la candidatura di Francia 2030

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Parigi 2024 sta per avere inizio, ma lapunta anche ai Giochidel. Il presidente francese, Emmanuel, si esprimerà domani dinanzi al Comitato olimpico internazionale (Cio) a Parigi perla. ”Il presidente parteciperà alla riunione e potrà eventualmente convincerli, in ogni caso, è quello che speriamo”, ha detto una fonte vicina al dossier, in riferimento alla riunione del Cio di domani. Qella delle Alpi francesi è per ora l’unica, ma la difficile situazione a livello politico incomplica l’ottenimento delle garanzie richieste dal Comitato internazionale olimpico perl’iniziativa.al CIO perladiSportFace.