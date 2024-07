LA CAMPAGNA Nuovi abbonamenti Sconti oggi e domani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Prosegue la2024-25 dell’Empoli e soltanto per la giornata odierna e quella dic’è una grande opportunità per iabbonati. In queste 48 ore, oltre alla possibilità per i vecchi abbonati di rinnovare il proprio posto, c’è infatti quella per idi poter sottoscrivere un abbonamento approfittando dei prezzi scontati riservati ai vecchi abbonati. Un’occasione unica a livello economico per tutti coloro che decideranno di abbonarsi, perché a partire dalla fase di vendita libera di martedì prossimo 30 luglio sarà applicata la tariffa valida per iabbonati. La vendita avviene online su Vivaticket, oppure fisicamente all’Empoli Store di piazza della Vittoria, all’Empoli Point presso lo Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena e all’Unione Clubs Azzurri in viale della Maratona.