Il Pisa vuole lo svincolato Verre Elsnik si continua a trattare dopo il primo ' no'

(Di martedì 23 luglio 2024). 23 luglio 2024 -l’attesa per i nuovi acquisti da parte della società nerazzurra.In serata la società si è interessata alloValerio, 30 anni, centrocampista lo scorso anno alla Sampdoria. Operazione che potrebbe farsi anche in tempi rapidi se arriverà l’intesa.- Arrivano aggiornamenti dalla Slovenia in merito alla trattativa tra il, l’Olimpia Lubiana e Timo Max, centrocampista 26 enne della nazionale. La prima offerta della società, secondo quanto emerge dalla Slovenia, è stata rifiutata dalla dirigenza. Inoltre la clausola attraverso la quale l’ex presidente del Lubiana beneficerebbe degli introiti dalla cessione del giocatore sarebbe ora pari al 50%. Questo darebbe margine per la cessione di, ma sul giocatore oltre al, alla Dinamo Zagabria e all’Hull City è piombata anche la Stella Rossa di Belgrado.