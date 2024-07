I perché dell’alluvione in Toscana la commissione d’inchiesta regionale cerca le responsabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Firenze, 23 luglio 2024 – La prima audizione, già messa in calendario per il prossimo 9 settembre, sarà quella del presidente della Regione, Eugenio Giani. Questa una delle principali novità emerse dalla seduta di ieri dellasulle alluvioni indell’ottobre e novembre scorsi, presieduta da Elisa Tozzi (FdI), che ha definito il programma dei lavori, votato all’unanimità.che si concentrerà sulla gestione dell’emergenza e sull’esecuzione dei lavori di somma urgenza da parte di Regione, Consorzi di Bonifica e Genio Civile. Ma anche sugli interventi di riduzione del rischio idraulico realizzati, progettati e non realizzati o ancora da progettare e sul sostegno economico alle famiglie e alle aziende.