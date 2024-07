Allora è vero | Louis Vuitton apre il suo primo ristorante italiano a Milano

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 23 luglio 2024) Delgriffato si vociferava parecchio, negli ultimi giorni. E va detto che ancora manca l'ufficialità, ma - sì -ha sceltoper il suolocale gourmet. Che dovrebbe aprire nel 2025 in via Montenapoleone 2, esattamente nel palazzetto ottocentesco Taverna Radice Fossati di gusto tardo neo-classico, con tanto di portico a colonne ioniche e balconata. Siamo nel quartiere storico della moda più blasonata, in quella via Montenapoleone celebrata da Carlo Vanzina nel film omonimo del 1987, con Carol Alt e Renée Simonsen a tenere alta la bandiera delle super top del momento.