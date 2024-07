Voci di Gaza – Da mesi sopravviviamo senz’acqua e sapone per lavarci Oxfam | Israele usa la sete come arma di guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Danella Striscia dila popolazione è costretta a convivere con una drammatica assenza d’acqua potabile e per lavarsi. Anche farsi una doccia è diventata un’impresa quasi impossibile per centinaia di migliaia di persone. Lo racconta in questa testimonianza audio Meera, un’operatrice dello staff di. “Sonoche non vediamo l’acqua scorrere dai nostri rubinetti. Si deve camminare per 300 metri solo per riempire uno o due contenitori è una lotta quotidiana. Lo spettacolo più straziante sono le lunghe file di intere famiglie, compresi bambini e donne anziane, in attesa delle scorte”. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dall’ong, “sta usando la mancanza d’acquadicontro la popolazione, violando apertamente il diritto internazionale“.