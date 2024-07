Violentata dopo la sagra di paese L’agguato mentre tornava a casa Preso lo stupratore in bicicletta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Mantova) È stato l’incubo di una notte di mezza estate quello vissuto da una 55enneda un perfetto sconosciutorientrava da una festa dia Campitello di Marcaria, in provincia di Mantova. Una brutta storia che sembra uscire dalle pagine di ’Arancia meccanica’ e invece arriva dalla “tranquilla“ provincia italiana, dove durante la bella stagione la gente ama far tardi e ritrovarsi alle sagre di. Tutto è accaduto martedì scorso, anche se la notizia si è diffusa solo ora, la donna aveva partecipato alla festa e stava rientrando, pocomezzanotte, insulla Provinciale 420 badando alle auto che sfrecciavano sulla strada e senza fare attenzione all’uomo che le pedalava alle spalle e, a sua insaputa, la stava seguendoaverla notata in piazza. Quando si è accorta di lui purtroppo era già troppo tardi.