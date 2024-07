Van Breda Kolff La Virtus ritrova una stella

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Anno di grazia 1981: ladell’Avvocato Porelli conquista la prima finale di Coppa dei Campioni. Ma a Strasburgo, non senza polemiche (lo sfondamento sanzionato a Bonamico dal famigerato arbitro Van der Willige, il trattamento riservato ai tifosi bianconeri, sfrattati dal muro giallo del Maccabi) si chiude un ciclo bianconero. Così, per ripartire, dopo la dolorosa rinuncia a Charlie Caglieris, passato a Torino, lariparte da una coppia di stranieri di belle speranze, Elvis Rolle e Zambalist Frederick, detto ‘Zam Zam Superstar’. In panchina c’è Aza Nikolic, la, dopo cinque finali scudetto consecutive, abdica. L’anno dopo arrivano come coach George Bisacca (un fallimento) e come play Roberto Brunamonti, ma nemmeno la sostituzione di Bisacca con Mauro Di Vincenzo produce i frutti sperati.