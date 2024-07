Spawn | Jason Blum svela il nuovo titolo del film

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il produttoreha offerto un gustoso aggiornamento riguardante il tanto agognatoispirato ai fumetti. Da tempo immemore relegato in una fase di sviluppo attivo, iladattamento dei fumetti di Todd McFarlane potrebbe finalmente aver trovato la strada giusta. Attraverso il proprio account X, infatti, il CEO dihouse ha diffuso la prima pagina della sceneggiatura del, con tanto di“King” e nome degli sceneggiatori coinvolti “Matt Mixon, Malcolm Spellman e Scott Silver“. Nessun altro dettaglio è stato rivelato. A tal proposito, l’annuale San Diego Comic-Con, oramai imminente, potrebbe riservare qualche sorpresa per i fan. pic.twitter.com/nzcDNqpHMe—(@) July 22, 2024 Ilsarà tratto dai fumetti di Todd McFarlane, con Scott Silver, Malcolm Spellman e Matthew Mixom in cabina sceneggiativa.