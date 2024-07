Musica e motori con il Biker Bikini In migliaia all’evento sul lungomare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024)di appassionati dirock, belle donne, auto e moto americane, hanno affollato ildi Cesenatico per la 30esima edizione delBenefit organizzato dal Cafè degli Artisti con il contributo del Cesenatico Camping Village e il patrocinio del comune di Cesenatico. Per questa edizione speciale la madrina, la showgirl e conduttrice televisiva Matilde Brandi, è stata accompagnata da tre modelle, che sono Eva Blackhell, Natasha Legeyda e Valentina Giada. Assieme a loro si sono date appuntamento la rock ‘n’ roll band Kamikazes, il pianista Antonio Sorgentone e tanti artisti, per un evento senza pari in riviera. Da tutta Italia e anche dall’estero, sono sbarcati a Cesenatico personaggi sulle due ruote a motore, per dar vita ad una festa unica, che colora e anima il viale Carducci.