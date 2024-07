Mondragone | chiede soldi per la droga alla madre e distrugge la casa arrestato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 22 luglio 2024). Minacciava di continuo laper ottenere iper l’acquisto di. È quanto accaduto a, nel Casertano, dove un 31enne del posto è statodai carabinieri del locale Reparto Territoriale per estorsione, maltrattamenti in famiglia e minacce. A rivolgersi alle forze dell’ordine è stata la stessa vittima. All’equipaggio intervenuto la donna, visibilmente provata, ha riferito che già da tempo era costretta a far fronte alle continue quotidiane richieste di denaro avanzate dal figlio – 20 euro, anche quattro volte al giorno – per evitare di essere aggredita e di vedersi distrutta la, com’era accaduto poco prima.