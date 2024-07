Milano | Comune ricevute 5 proposte per riqualificare ex scuola di via Zama

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 lug. (Adnkronos) - Sono cinque learrivate perl'exdi via23 a, dando spazio ad housing sociale e universitario, come previsto nell'ambito di Reinventing Cities 4. È questo l'esito della prima fase del bando promosso dal network internazionale C40. Lo rende noto Palazzo Marino. Per partecipare alla quarta edizione del bando, in collaborazione con l'Agenzia del Demanio,ha scelto il sito di via23. Si tratta di due edifici originariamente destinati aelementare e palestra e uno spazio aperto pertinenziale con una volumetria complessiva di circa 20mila metri cubi. L'intervento di rigenerazione urbana che si andrà a realizzare "ha valenza ambientale e sociale, grazie alla rifunzionalizzazione dell'esistente tessuto urbanistico-edilizio".