Jannik Sinner partirà domani per Parigi | inizia l’avventura olimpica per il n 1 del mondo

(Di lunedì 22 luglio 2024) La partenza è prevista per, martedì 23 luglio.andrà ae darà il via alla propria avventura. Dopo aver deciso di saltare l’edizione di Tokyo, l’altoatesino tiene molto a far bene a questa rassegna a Cinque Cerchi, anche per convertire in sorrisi le amarezze che ci sono state al Roland Garros e a Wimbledon. Sarà proprio sui campi dello Slam francese che i Giochi si terranno e vedremo quello che gli riserverà il sorteggio del 25 luglio.sarà testa di serie n.1 e, considerando il tabellone di 64 giocatori e di 16 teste di serie, non potrà incrociarne prima degli ottavi di finale.spera di non capitare nella stessa parte del draw di Carlos Alcaraz, per non replicare quanto è già accaduto nel Major. Il riferimento è alla semifinale persa al quinto set dal pusterese.