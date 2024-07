Ecco chi sta appoggiando Kamala Harris dopo il ritiro di Biden

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024)aver annunciato ildalla campagna elettorale per le elezioni presidenziali statunitensi, Joeha detto di voler sostenere la candidatura della sua vicedi lui molti tra i più importanti esponenti del Partito Democratico hanno deciso di sostenere, cosa che di fatto ne consolida la posizione come la favorita per ottenere la nomination del partito, che verrà decisa ufficialmente nella convention dei Democratici che si terrà a Chicago dal 19 al 22 agosto. Tra i primi a sostenere la candidatura dici sono stati l’ex presidente Bill Clinton e sua moglie Hillary, candidata alla presidenza alle elezioni del 2016 perse contro Donald Trump.