Deruba Anziano di Mille Euro con Raggiro al Bancomat | Arrestato dopo Tre Mesi di Indagini

(Di lunedì 22 luglio 2024) Teramo - Un 47enne è statodalla poliziaaver truffato eto undiutilizzando un inganno al. L’individuo, che si era spacciato per un rappresentante di oggetti preziosi, è stato individuato e catturato grazie a un’accurata indagine durata tre. Il 3 aprile, l'uomo ha avvicinato la vittima in Viale Bovio a Teramo, convincendola ad acquistare per 100degli articoli che aveva presentato come di valore. Poiché il pensionato non aveva contante, l'imbroglione lo ha fatto salire sulla propria auto e lo ha accompagnato a unnelle vicinanze. Una volta giunti allo sportello, il 47enne ha fatto digitare il PIN alla vittima e, con la scusa di facilitare l'operazione, si è posto davanti all'ATM. Ha prelevato 500, occultandoli in tasca e dicendo all’che l'ATM non aveva emesso lo scontrino a causa di un problema tecnico.