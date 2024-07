Case occupate il Campidoglio adotta la dottrina Salis De Priamo | Da Gualtieri regali agli abusivi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilsi starebbe preparando a comprare immobili occupati da. In particolare, si tratta di due palazzi inseriti tra quelli da sgomberare con urgenza dall’allora prefetto Matteo Piantedosi, che si trovano uno a Centocelle e uno nella zona di Vigne Nuove. Gli immobili, secondo quanto riferito dal Tempo, sarebbero stati infatti proposti dai proprietari al Comune, in risposta a un avviso rivolto al libero mercato per l’acquisto di nuovi alloggi da destinare apopolari, una quota delle quali libere da inquilini e una costituita proprio da “unità immobiliari, contenute nel Piano degli sgomberi”. Sostanzialmente, l’acquisto rappresenterebbe una sorta di sanatoria per gli occupanti.