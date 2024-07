Caro Renzi sulle palle lei è imbattibile

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 22 luglio 2024)Matteo, le scrivo questa cartolina perché ho molto apprezzato il modo in cui è nata la sua nuova svolta politica: da una palla. Lei, del resto, si sa: è un professionista del settore. Quando c’è di mezzo una palla, non c’è nessuno che la batte. L’altro giorno è riuscito in un’impresa straordinaria: ha lanciato la palla, ma anziché lanciarla agli italiani, come ormai è solito fare da anni, l’ha lanciata a Elly Schlein, che non conoscendola bene l’ha presa per buona.