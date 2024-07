Multa da 5mila euro per chi dice sindaca il ddl della Lega fa impazzire la sinistra | Trogloditi Indegni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Roba da farLaura Boldrini e le femministe più accanite: proibire per legge l'uso del femminile nei titoli pubblici. Questa la nuova proposta. Il disegno di legge, presentato dal senatore toscano Manfredi Potente, mira a eliminare termini come "", "questora", "avvocatessa" e "rettrice". Chi non rispetterà questa norma rischia unafino a cinquemila. Una, insomma, contro gli eccessidesinenza. Secondo quanto riportato dall'agenzia AdnKronos, il disegno di legge, intitolato "Disposizioni per la tutelalingua italiana, rispetto alle differenze di genere", ha come obiettivo dichiarato quello di "preservare l'integritàlingua italiana" e "evitare l'impropria modificazione dei titoli pubblici per adattarli alle diverse sensibilità del tempo".