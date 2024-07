LIVE Motocross GP Repubblica Ceca in DIRETTA | si infiamma la lotta tra Gajser Prado e Herlings

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diMXGP, GP2024, continua la sfida tra. La MXGP è scesa in pista sabato per la gara di qualifica con Jorgeche ha conquistato la prima posizione subito dopo la partenza, seguito da Time Jeffrey. Mattia Guadagnini ha cercato di mantenere il ritmo dei tre davanti a lui. Tuttavia,ha perso l’equilibrio in un canale, permettendo a Timdi prendere il comando della corsa. All’inizio del secondo giro, Calvin Vlaanderen ha tentato di attaccare Guadagnini, ma un eccesso di potenza ha interrotto temporaneamente l’azione del pilota Yamaha.sono rimasti vicini, ma lo spagnolo non è riuscito a colmare il divario dallo sloveno.