Il Comitato suona l’allarme | Ora risposte

(Di domenica 21 luglio 2024) Troppo silenzio sulla situazione della discarica ex Cava Fornace e ildei cittadini prova a riaccendere i riflettori, in particolare a 2 mesi dall’ennesimo consiglio comunale di Montignoso che ha approvato un atto con cui se ne chiede la chiusura dopo il cedimento di un argine interno: "Vorremmo degli aggiornamenti su atti e provvedimenti che sono stati intrapresi a. Inoltre durante quel consiglio abbiamo consegnato al sindaco e all’intero consiglio un documento, in quella sede protocollato formalmente dalla segreteria generale del Comune, sul quale ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta se non un atteggiamento nei fatti dilatorio. E ci sembra davvero assurdo che prima i politici facciano dichiarazioni di intenti, come se fossero paladini dei cittadini, poi non si risponda alle richieste che questi avanzano".