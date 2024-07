Come finisce il film Patch Adams | riuscirà il protagonista a laurearsi?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 21 luglio 2024) Al termine didel 1998 con Robin Williams e Monica Potter,, con un toccante discorso, riesce a convincere la commissione disciplinare della facoltà di Medicina a non espellerlo; pur praticando la professione senza la necessaria abilitazione, infatti, l’aspirante medico dimostra agli esaminatori la qualità dei risultati raggiunti dalla sua clinica, dove, per curare efficacemente il corpo, si guarisce prima di tutto lo spirito. Ilsi chiude con la cerimonia di laurea diche, sollevata la toga, si mostra completamente nudo. Una chiusura nel segno dell’umorismo per unche dell’umorismo fa il suo punto focale; il giovane, afflitto da pensieri suicidi, decide, nel 1969, di ricoverarsi in una struttura per l’igiene mentale dove, grazie al rapporto con altri pazienti, scopre il potere taumaturgico della risata.