Blu bianco e marrone | l’abbinamento colore senza tempo da riscoprire ora

(Di domenica 21 luglio 2024) Ci sono tendenze che vanno e che vengono e poi i grandi classici che non passeranno mai. La palette dell’estate 2024 ha registrato vibranti new entry e gloriosi ritorni, ma nulla potrà mai battere l’eleganza del trio-blu-. Una combinazione colori che riporta indietro nele che fa viaggiare in mete sofisticate come la Costa Azzurra o Panarea, anche rimanendo in città. Il look da copiare ora, e inserire in valigia per sfoggiarlo anche durante le vacanze, arriva dalla passerella primavera estate 2024 di Luisa Spagnoli. Una perfetta fusione tra eleganza casual e praticità estiva, che evidenzia la versatilità della moda conranea e insegna come abbinare gli shorts bianchi. Eccone i dettagli e come replicarlo.