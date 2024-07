Sui manifesti noi stiamo anche coi disertori russi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) A proposito deidi “amicizia” italo-russa apparsia Reggio Emilia, che hanno suscitato differenti prese di posizione in città, riteniamo utile ribadire che il Movimento Nonviolento, oltre ad essere solidale con tutte le vittime di tutte le delle guerre, è amico e sostiene attivamente gli obiettori di coscienza e i, come quelli ucraini e israeliani, così come i pacifisti e nonviolenti palestinesi, mentre lotta con gli strumenti della nonviolenza contro i governi e regimi bellicisti e i rispettivi apparati militari. Per questo invita tutte e tutti ad unirsi al nostro impegno. Movimento non-violento