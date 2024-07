Ritorsione contro gli Houthi Israele bombarda in Yemen

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 20 luglio 2024) Poche ore fa, i jet da combattimento delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno attaccato obiettivi militari della milizianell’area del porto di Hodeida, in. Questa azione è stata una risposta ai numerosi attacchilo Stato dicompiuti dagliiti negli ultimi mesi, culminati con la morte di un cittadino bielorusso due giorni fa, dissanguato dai vetri del suo appartamento colpito da un drone esplosivo il cui lancio è stato rivendicato dagli. L’IDF si è premurato di sottolineare che non ci sono cambiamenti nelle direttive del Comando del Fronte Interno e che eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente. Ossia: non si sta espandendo l’azione militare allo, ma il raid, per quanto puntuale per ora, apre a ulteriori sviluppo potenziali.