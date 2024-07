Renan nel mirino dell’Inter | a metà tra un ostacolo e una possibilità!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) Robertè l’ultimissima novità di mercato in casa Inter. I nerazzurri si trovano davanti ad unper il calciatore brasiliano, ma anche a una. NOVITÀ – Nelle ultimissime ore un nuovo nome si aggiunto alla lista stilata dall’Inter per il rinforzo in difesa. Sono tanti i profili attenzionati nel corso delle ultime settimane dalla dirigenza nerazzurra, che è passata da Mario Hermoso a Ricardo Rodriguez, fino a Juan David Cabal – ormai acquistato dalla Juventus – e Jakub Kiwior. Con quest’ultimo ancora in voga, anche grazie a unache potrebbe sbloccarsi da parte dell’Arsenal. Tornando, però, alla novità sul taccuino, incappiamo nel nome di Robert. Un difensore classe 2003 dello Zenit, in prestito all’Internacional in Brasile, del quale abbiamo recentemente approfondito il profilo.