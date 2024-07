Migliarina la campagna che profuma di casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024), o come più comunemente (e affettuosamente) viene chiamata in dialetto carpigiano, ‘Miarèina’, è un’antichissima frazione del comune della Città dei Pio, forse la più antica. Irradiandosi dalla storica chiesa di Santa Giulia, mantiene pressoché inalterate le caratteristiche di ‘frazione rurale’ con case distanziate nella, pur essendoci due nuclei abitati più riconoscibili: uno lungo via Budrioneparte ovest, e l’altro nei pressi della chiesa, su via Guastalla, che dal centro di Carpi dista solo cinque chilometri.