Meloni | Ecco perché non abbiamo votato von der Leyen

(Di sabato 20 luglio 2024) Sommersa dalle critiche delle opposizioni, degli stessi vertici Ue e di buona parte dei media, Giorgiacorre ai ripari per cercare di spiegare ai cittadinigli europarlamentari di FdI hannocontro la rielezione della presidente della Commissione, Ursula von der. Quest’ultima ha cercato un compromesso con le posizioni del Governo italiano per ottenere l’appoggio della destra italiana ma la premier, che ha trattato a lungo, poi ha deciso di non sostenerla. Il parlamento Ue ha comunquela fiducia a Von dercol pieno appoggio dei Verdi europei. Il rischio è che adesso l’Italia rimanga isolata in Europa. Tramite un’intervista al Corriere della Sera il 20 luglio,afferma: “Mi sono comportata come si dovrebbe comportare un leader europeomi sono chiesta se la traiettoria fosse giusta“.