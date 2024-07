LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 10 corridori in testa Carapaz ipoteca la classifica scalatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELDE16.18 Powless ha 35? di distacco dalladella corsa. Il tratto di strada in leggera salita non favorisce l’americano che in solitaria potrebbe faticare a guadagnare sul gruppetto. 16.16 Tra pochi chilometri terminerà la discesa del Col de Turini. La strada ricomincerà immediatamente a salire, anche se l’ascesa del Col de la Colmiane inizierà una decina di chilometri più avanti. 16.15 Mancano 60 km all’arrivo. 16.12 Sono trascorse da poco le due ore di corsa. Ihanno percorso 66 km mantenendo una velocità media di 32 km/h. 16.11 Il gruppo maglia gialla è a 4? 10?. Istanno affrontando una salita abbastanza insidiosa che non permette di recuperare molto tempo. 16.10 A 40? di distacco dallac’è Powless che sta provando a rientrare in solitaria. 16.