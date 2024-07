Giardiniera al supermercato | la classifica delle migliori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 20 luglio 2024) Trovare una buonanon è facile. Lo abbiamo scritto alcuni anni fa a proposito delladei prodotti di nicchia, realizzati da aziende artigianali. La cosa vale ancora di più per quelle in vendita nella gdo, in negozi tradizionali e supermercati: sapore e aromi troppo giocati sull’aceto (spesso di qualità discutibile), ortaggi molli e gommosi, fragranzaverdure protagoniste quasi sempre assente, come se il processo di lavorazione e la cottura cancellassero le impronte olfattive, aromatiche e gustative. Se volete una buonarassegnatevi a farla in casa.