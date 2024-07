Women’s Right Convention il 19 luglio 1848 la prima storica convention per i diritti delle donne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Nello spazio di Metropolitan Today di oggi, ricordiamo il 19, quando si svolgeva a Seneca Falls, presso New York, lain cui si discuteva per lavolta deiWoman’s, quando lescesero in campo, fonte oregon.gov“Unaper discutere la condizione e isociali, civili e religiosi della donna”. Così venne pubblicizzata lache si tenne il 19 e il 20dela Seneca Falls, presso New York. Ad organizzare il rivoluzionario congresso furono lequacchere della zona come Lucretia Coffin Mott e Martha Coffin W. Accanto a loro una figura di primo piano, anche se non quacchera, fu Elizabeth Cady Stanton.