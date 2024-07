Tre generazioni di barbieri al camping Village

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) La dinastia diCandoli si riprende la gestione della bottega all’interno del Cesenaticoe continua a tenere in squadra il capostipite nonno Ruperto, che oggi ha 88 anni e ha fatto il barbiere una vita, iniziando nel 1947 quando aveva soltanto 11 anni. Ruperto ha sempre avuto botteghe in città, come fanno oggi i suoi discendenti, mentre la storia della famiglia all’interno del villaggio iniziò esattamente 40 anni fa, nel 1984, quando l’attività venne rilevata dal figlio Fabio che all’epoca aveva 19 anni e oggi ne ha 59. Il negozio è stato poi portato avanti da Ruperto dal 1996 quando Fabio aprì una nuova bottega e nel 2010 arrivò come aiutante il "piccolo" Enrico e nel 2015 collaborò Asia, la compagna di Enrico.