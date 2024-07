The Boys 4 | I nuovi poteri di Billy Butcher spiegati!

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il finale della quarta stagione diha introdottoper ildi Karl Urban, radicalmente diverso dalle sue abilità precedenti. Durante l’intera quarta stagione di Theè impotente e prossimo alla morte a causa dell’assunzione di Temp V (come visto nella stagione 3), che ha provocato una massa nera che gli ha coperto il cervello. In questa stagione, il percorso verso la superdistruzione dei supes è avvenuto attraverso un virus introdotto in Gen V con la capacità di uccidere esseri dotati di super. Tuttavia, il pubblico che ha guardato l’intera quarta stagione sa che quel piano non ha funzionato eè dovuto diventare ancora una volta ciò che odia di più: un super.