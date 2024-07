Rieletta Von der Leyen Gori | Il Parlamento Europeo ha scelto la via della stabilità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bruxelles. Von der: sarà presidenteCommissione Europea fino al 2029. Così ha deciso e così ha votato il. La numero uno uscente resterà in carica per altri cinque anni: un traguardo reso possibile da un voto che fa felici i Popolari, Socialisti e Liberali, che peraltro avevano dato l’ok per il bis prima del voto. Musi lunghi da parte dei gruppidestra, con, in casa Italia, Fratelli d’Italia e Lega che hanno espresso parere contrario. Agobilancia i Verdi che con il loro appoggio hanno di fatto deciso per la riconferma di Von der. Grazie all’aggiunta degli ecologisti alla maggioranza la presidente ha infatti potuto contare su una quota teorica di 454 voti. Almeno 50 i franchi tiratori dentro la maggioranza che non hanno votato per la presidente.