Nappi | Buon lavoro del Napoli con Folorunsho

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Diego, agente di Luperto, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Nel corso di “Radio Goal” ha parlato del suo assistito, ma anche della nuova politica delche sembra basarsi sui giovani, da Caprile a. Poi ha parlato del mercato degli azzurri. Di seguito quanto da lui affermato.su Luperto e i giovani “Luperto-Cagliari? La società e l’allenatore lo volevano fortemente. I giocatori che si formano, poi crescono e si rimboccano le maniche sono quelli che mi fanno impazzire, ilpaga sempre. Anche ilconha fatto un bel, è partito dalla C e ora può essere un giocatore importante per gli azzurri, anche questa è una bella storia. Caprile? L’ho seguito perchè sono stato spesso ad Empoli, all’inizio non ha avuto spazio e poi lo ha guadagnato.