House of the Dragon 2 | il finale si avvicina con un episodio record!

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Mancano solo tre settimane al grandiof the2 e HBO ha già svelato la durata degli ultimi tre episodi. Tenetevi forte, perché l’ottavo e ultimosarà il più lungo di sempre, con una durata di ben 1 ora e 13 minuti. Unda non perdere: L’2×08 batte due: è il più lungo della seconda stagione e di tutta la serie finora. I precedenti episodi, il 2×06 e il 2×07, dureranno rispettivamente 70 e 67 minuti. La maggiore durata dell’è comprensibile, data la sua importanza come conclusione della stagione. Una stagione più corta, ma più intensa: Rispetto alla prima stagione,of the2 ha due episodi in meno. Nonostante ciò, la seconda stagione ha una durata complessiva maggiore.