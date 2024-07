Gualandi freddo ideò la difesa Uccise Sofia per liberarsi dallo stress

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Orlandi Una "personalità spregiudicata, calcolatrice, ma disequilibrata e instabile". Così, per i giudici del tribunale del Riesame (estensore Renato Poschi, presidente Gianluca Petragnani Gelosi), era Giampiero, il vigile di 63 anni ora in carcere per l’omicidio della ex collega e amanteStefani, 33, uccisa con un colpo di pistola al viso nella sede della polizia locale di Anzola il 16 maggio scorso. Un tragico incidente, dice il poliziotto; un omicidio predeterminato con lucidità e freddezza, dicono i giudici che ne hanno negato la scarcerazione. A non convincerli, "la presenza dell’arma nell’ufficio dell’indagato", che non ritengono "fortuita, bensì preordinata in vista del previsto (o prevedibile) incontro con Stefani".