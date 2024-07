Famiglia Reale dopo l’illusione Kate si ritira dalla scena pubblica | Una pausa necessaria

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 19 luglio 2024)Middleton ha deciso dirsi di nuovovita. La sua recente apparizione a Wimbledon ha deliziato appassionati di tennis e ammiratori della royal family. Il che aveva fatto presupporre a un ritorno alla vita, conciliando gli impegni e le cure. Invece, potrebbe passare molto tempo prima che la si possa rivedere di nuovo in pubblico. Una fonte interna a Vanity Fair UK ha rivelato che la 42enne principessa del Galles vuole prendersi un’altra lungaper godersi l’estate con la.Leggi anche:, ecco come sta davveroAgenda vuota fino al 2025 La Principessa ha fatto un gradito ritorno prima al Trooping the Colour e poi al Grande Slam di Wimbledon, vinto da Carlos Alcaraz. All’inizio dell’anno,ha dovutorsi dal lavoro per una diagnosi di cancro.