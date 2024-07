Con il no a von der Leyen Meloni è rimasta nel girone dantesco dei patrioti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un vero pasticcio, una grande confusione, un umiliante autoisolamento, l’incapacità di Fratelli d’Italia di evolversi in una destra europea a tutto tondo. Mai nemici a destra, magari aspettando il duo Trump-Vance per completare l’opera. L’aspetto più incredibile della sgangherata manovra di Giorgiaa Strasburgo è stata la furbata di non dire prima sì o no a Ursula von der. Ha aspettato di vedere come finiva la votazione a scrutinio segreto, senza il soccorso dei suoi ventiquattro eurodeputati, per comunicare il suo no. Un gioco imbarazzante nell’ombra. Magari qualcuno dei fratelli di Giorgia potrà dire che una decina di voti sottobanco sono arrivati, altrimenti non si capisce perché aspettare l’esito del voto.