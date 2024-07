Caos all’Ippodromo per il concerto di Calcutta | l’artista e Live Nation annunciano il rimborso dei biglietti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 luglio 2024 – Una coda infinita, gente che cerca di scavalcare le transenne, chi riesce ad entrare alla quinta canzone della scaletta: quello che è andato in scena all’esterno dell’Ippodromo Snai di San Siro è stato un vero e propriomentre sul palco già si stava esibendo. La gente ha lamentato, anche sotto le foto del cantante, un’organizzazione imbarazzante, lamentando di aver comprato un biglietto per un“goduto a metà”: così nella giornata odierna, il cantante ha comunicato di rimborsare il 50% del valore facciale (cioè nominale) deiper sopperire al disguido. Organizzazione aldiIMBARAZZANTE. Una fila chilometrica fino alle 9:30, orario in cui siamo entrati, agià iniziato e solo perché la gente ha iniziato ad accalcarsi all’ingresso. In più nessun controllo, nemmeno del biglietto.