Arrestato violentatore seriale nigeriano | aggrediva giovani donne nel centro di Ferrara video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 19 luglio 2024)ha vissuto un incubo per tre settimane. Un, puntava le sue prede, si avvicinava in sella alla sua bici e lesessualmente. Secondo la polizia è un ventenne, incensurato e regolare sul territorio italiano. Per l’accusa è stato l’autore, tra la fine di giugno e la prima settimana di luglio, di tre episodi di violenza sessuale ai danni diche camminavano da sole in strada nella città emiliana. I fatti accaduti aLe indagini sono scattate il 19 giugno scorso quando una donna ha denunciato la prima molestia. In quell’occasione l’uomo avrebbe toccato le parti intime della vittima, per poi alzarle il vestito e afferrarle gli slip, fino a strapparli. La giovane donna è caduta riportando varie ferite, ma è comunque riuscita a chiedere aiuto ad alta voce, mentre l’aggressore è riuscito a fuggire.