1000 morti l’anno per autoerotismo L’esperto spiega quali sono i più pericolosi e perché

(Di venerdì 19 luglio 2024) Di tanto in tanto ci si imbatte in notizie, drammatiche, di persone che perdono la vita nel corso di un gioco erotico. L’ultimo incidente, in ordine cronologico, è avvenuto in Italia nei giorni scorsi, quando una donna di 68 anni è stata trovata morta all’interno del proprio appartamento di Ferrara. Tra i casi più famosi c’è quello dell’attore Kill Bill David Carradine, trovato senza vita nella suite di un hotel di Bangkok a seguito di asfissia autoerotica. Fanpage ha intervistato in merito a questi terribili incidenti il dottor Nicola Macchione, medico specialista in urologia e andrologia presso gli Ospedali Santi Paolo e Carlo di Milano: “Dagli studi emerge chetra le 500 e le 1.000 persone alin tutto il mondo. Potrebbero sembrare pochi casi, ma in realtà è un numero abbastanza alto di decessi, visto il tipo di morte”.