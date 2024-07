Vannacci bocciato come vicepresidente dei Patrioti d’Europa | contro il generale tutte le delegazioni tranne l’italiana

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Robertonon saràdei. Poco dopo la nascita del gruppo, quando era circolata la notizia della nomina delin uno dei ruoli apicali della nuova famiglia europea, erano emerse già le prime proteste. E non venivano da formazioni minori, bensì da quella più rappresentativa in termini di europarlamentari: il Rassemblement National di Marine Le Pen. Nel giorno della riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, perè arrivata anche la degradazione dopo la riunione del Bureau del gruppo. Secondo fonti della Lega sentite da Ilfattoquotidiano.it, la decisione non sarebbe ancora definitiva. Il quotidiano di via Solferino scrive che nell’intra gli esponenti deihanno votatola sua nominale