LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | tantissimi attacchi lotta aperta per la vittoria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.25 Il tentativo dei sette è stato assorbito, ora riprova a partire Johannessen. 16.24 Comincia la salita della Côte des Demoiselles Coiffées: 3.6 km al 5.4% di pendenza media. 16.23 Si forma ora un gruppo a sette corridori: Lemmen, Thomas, Quinn, Neilands, Aranburu, Zimmermann e Johannessen. 16.22 Thomas che evidentemente sta lavorando per Kwiatkowski: il gallese si è già staccato in precedenza e la carta della INEOS per provare a vincere lasarà probabilmente il polacco. 16.21 Attacca ora Aranburu e gli va dietro Thomas a fare da stopper. 16.