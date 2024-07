Il terremoto scuote ancora i Campi Flegrei | magnitudo 3 6 Soccodato nominato commissario

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un nuovoè stato registrato stamattina nella zona dei. La scossa più forte, che ha dato il via a uno sciame sismico, si è verificata intorno alle 8.08 ed è stata di3.6. L’Ingv ha localizzato l’epicentro a 5 chilometri a Est di Pozzuoli e 9 chilometri a Ovest di Napoli, a circa 2 chilometri di profondità. Una ventina di minuti dopo è stata registrata una scossa di1.7, dunque più alta della scossa più intensa che si era registrata nell’ultimo sciame avvenuto lunedì. Allora il picco diera stato 1.5. Il nuovoaiLa Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.