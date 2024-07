Cinotti va alla Major il portiere Elezaj sale in serie D

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continua la campagna acquisti della. La società biancoverde si è assicurata ieri le prestazioni di Francesco, classe 1986, attaccante sempre nelle categorie superiori, dal Fossombrone al Tolentino,Pergolese, al Mondolfo Marotta, Vigor Senigallia, Atletico Alma, K Sport Montecchio; Gabicce Gradara e Fermignanese. Sempre lanei giorni scorsi aveva messo nero su bianco con il centrocampista classe 2002 Lorenzo Damiani, giocatore reduce dal bel campionato con il Tavullia promosso in Promozione e con l’attaccante Lucio Tartaglia, classe 1995, ex Lunano, Usav Pisaurum e Villa San Martino. L’United Riccione (D) ha ingaggiato l’esterno di attacco Andrea Sollaku, classe 2003 ex Victor SM e in precedenza al Morciano. IlOrionclasse 2004inD, per la precisione a Castelfidardo di mister Giuliadori.